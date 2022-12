Valor Investimentos expande operação em Brasília

O novo espaço já conta com R$ 1 Bi de ativos sob custódia e com 48 profissionais. A expectativa é alcançar 60 assessores no ano que vem

A Valor Investimentos, referência entre os maiores escritórios da rede XP Investimentos, expande sua operação em Brasília. A expansão Unidade, na Asa Sul, SCS Quadra 9, Ed. Parque Cidade Corporate Torre, tem como meta atingir a maior operação de escritórios de agentes autônomos da capital federal nos próximos anos. O novo espaço já conta com R$ 1 Bi de ativos sob custódia e com 48 profissionais. A expectativa é alcançar 60 assessores no ano que vem. Leia também Após derrubada de veto, compensação a Estados por perdas no ICMS é promulgada

Biden anuncia delegação que irá acompanhar a posse de Lula em janeiro

Wellington se esquiva sobre Tebet: ‘Lula sabe do papel que teve e tem a senadora’ A unidade de Brasília é uma das oito operações físicas da Valor. As demais estão localizadas em Vitória, onde fica a sede, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Cachoeiro de Itapemirim e Brumadinho. A abertura de escritórios em novas regiões do país segue a estratégia de crescimento da empresa, que também inclui a aquisição de outras empresas, como a Altus Patrimônio e a Vértice, em Vitória (ES). “Completamos 19 anos de atuação com aproximadamente 25 mil clientes ativos e um patrimônio de cerca de R$ 9 bilhões. Acreditamos que podemos crescer mais. A Valor tem um objetivo ousado, mas factível pelo momento do mercado e da estrutura atual da empresa,” diz Davi Lelis, Gestor das Unidades Brasília e Goiânia. Localizada no centro de Brasília, no prédio mais moderno da região, a unidade conta com estacionamento interno para clientes e oferece total segurança. A estrutura private terá 7 salas de reunião para atendimento de até 43 clientes simultâneos, sempre focando em oferecer a melhor experiência para o cliente. “Na nossa nova unidade, nossos clientes terão um ambiente acolhedor e de alto padrão. Teremos uma sala de conferências com capacidade para palestras e bate-papos dentro da Valor, vários ambientes de reunião para atender nossos clientes conforme demanda e preferência, dentro dos mais elevados padrões de modernidade. Vamos avançar e Brasília está alinhada nessa estratégia de expansão”, afirma Lelis. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE