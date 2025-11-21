Vaca nelore quebra recorde mundial e é avaliada em R$ 54 milhões

MARCELO TOLEDO

FOLHAPRESS

Um leilão na noite desta quinta-feira (20) em Foz do Iguaçu (PR) estabeleceu o novo recorde mundial para o preço de uma vaca de elite, dobrando a marca anterior. A vaca nelore Donna Fiv Ciav teve 25% dos seus direitos comercializados por R$ 13,5 milhões, o que eleva seu preço final a R$ 54 milhões.

O novo patamar para o gado de elite foi estabelecido no leilão Cataratas Collection, realizado pela Casa Branca Agropastoril e RS Agropecuária.

O recorde anterior pertencia à vaca Parla Fiv AJJ, que foi comercializada por R$ 27 milhões em maio. A nova recordista é filha de Parla com o touro Bin Ben, da Santa Nice.

Os compradores em sociedade dos 25% do animal foram Nelore Huff e Nelore Traia Veia, que se juntaram à própria Casa Branca, Agropecuária Mata Velha e Nelore LMC como donos da matriz.

No ano passado, durante a Expozebu, realizada em Uberaba pela ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu), Donna teve um terço de seus direitos vendidos por R$ 5,16 milhões, o que projetava então um valor total de R$ 15,48 milhões.

Quando da comercialização na cidade do Triângulo Mineiro, a Casa Branca Agropastoril informou que Donna “representa tudo o que buscamos no programa de melhoramento genético”. Com dez anos de idade, ela foi considerada a melhor matriz do ranking nacional Nelore 2023/24.

Apesar do elevado valor projetado para Donna, os negócios milionários envolvendo a comercialização de gado de elite têm sido frequentes no país. Além dos R$ 27 milhões de Parla, Carina FIV do Kado foi valorizada em R$ 24 milhões, e Viatina-19 FIV da Mara Móveis teve preço final de R$ 21,5 milhões.

A comercialização de gado de elite durante a Expozebu, principal evento da pecuária nacional, também bateu recorde neste ano e alcançou R$ 200 milhões em negócios fechados em 39 leilões.

A exposição chegou neste ano à 90ª edição num momento de alta da pecuária e reuniu associações e políticos ligados ao agro nos seus nove dias de realização, entre abril e maio.

Em agosto, na Expogenética, também na cidade mineira, a movimentação financeira em 23 leilões alcançou R$ 124,3 milhões, R$ 38 milhões acima da edição do ano passado.