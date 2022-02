Turismo nacional cresceu 12% em 2021

No entanto, esse volume está abaixo do registrado em 2019, antes da pandemia de covid-19, quando a soma alcançou R$ 201,2 bilhões

Se comparado a 2020, o turismo no Brasil cresceu 12% em 2021. É o que mostra o levantamento do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Esse percentual ainda representa um faturamento de R$ 152,4 bilhões ao país. No entanto, esse volume está abaixo do registrado em 2019, antes da pandemia de covid-19, quando a soma alcançou R$ 201,2 bilhões, ou seja, 24,2% a mais.

O transporte aéreo foi a atividade com maior crescimento, com alta de 28% e um faturamento anual de R$ 37,7 bilhões. Em seguida, está o grupo de alojamento e alimentação, com um acréscimo de 13,1% no faturamento, somando R$ 45,2 bilhões. Essas foram as atividades com mais retração em 2020, o que explica, em parte, as altas mais expressivas. Para a FecomercioSP, entretanto, observa-se “recuperação sólida” com o avanço da vacinação.

Os demais segmentos que tiveram aumento em 2021 foram: transporte aquaviário (8,8%), transporte terrestre (7,2%), locação de veículos, agências e operadoras (2,5%) e atividades culturais, recreativas e esportivas (1,6%).

Em dezembro, o turismo nacional se manteve em alta, com 22,6% a mais de faturamento na comparação com o mesmo mês de 2020, um montante de R$ 16,7 bilhões. Novamente o setor aéreo foi destaque, com crescimento de 60,6%. Esse grupo foi também o que teve maior faturamento, com R$ 5,2 bilhões. Os serviços de alojamento e alimentação, por sua vez, tiveram alta de 15,7%, com faturamento de R$ 4,9 bilhões. As atividades culturais, recreativas e esportivas registraram crescimento de 13,1%.

O levantamento é feito com base na Pesquisa Anual de Serviços e nos dados atualizados com as variações da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As informações são da Agência Brasil