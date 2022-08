Treasuries limitam alta das taxas futuras de juros; Campos Neto está no foco

Os juros futuros operam com viés de alta, na mesma direção do dólar, mas o movimento é limitado pelas quedas dos juros dos Treasuries

Os juros futuros operam nesta segunda-feira, 15, com viés de alta, na mesma direção do dólar, mas o movimento é limitado pelas quedas dos juros dos Treasuries e de mais de 5% do petróleo. O mercado também acompanha a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre inflação na manhã desta segunda.

Campos Neto disse há pouco que a inflação está bastante alta, mas que o BC vê melhora. “Nosso horizonte relevante é mais longe, não fica olhando ruído de curto prazo”, salientou.

Às 9h32, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 11,61%, de 11,57% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 ia para 11,80%, de 11,78%, e o para janeiro de 2024 subia a 12,86%, de 12,83% no ajuste anterior.

O vencimento de janeiro de 2023 marcava 13,715%, de 13,701% sexta-feira no ajuste. O dólar à vista tinha alta de 0,80%, a R$ 5,1143.

Estadão Conteúdo