Dólar avança mais de 1% contra real

O dólar ganhava mais de 1% frente ao real logo após a abertura desta segunda-feira (15), depois que a semana começou com temores renovados sobre a saúde da economia global na esteira de dados fracos sobre a atividade da China, que levaram investidores a redirecionar recursos para ativos considerados seguros.

Às 9h04 (de Brasília), o dólar à vista avançava 1,15%, a R$ 5,1328 na venda.

Na B3, às 9h04 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 1,06%, a R$ 5,1575.

Na sexta-feira (12), o dólar caiu 1,66%, encerrando a sessão cotado a R$ 5,0740. É o menor patamar desde 15 de junho. No acumulado da semana, a moeda americana tombou 1,86%.

No mercado global de câmbio, o real teve a maior valorização diária entre seus pares, recuperando-se de uma forte queda na véspera.

A moeda brasileira obteve o maior ganho tanto na comparação com divisas de países emergentes, como em relação à cesta que mede o valor do dinheiro das principais economias.

A Bolsa de Valores brasileira entregou nesta sexta-feira (12) o seu maior crescimento semanal em 21 meses.

Após avançar 2,78% nesta sessão, o índice de referência Ibovespa saltou 5,91% nesta semana. É o melhor ganho desde os 7,42% alcançados na primeira semana de novembro de 2020.

Além de um ambiente internacional mais favorável a investimentos considerados arriscados, como são as aplicações em renda variável de países emergentes, investidores demonstraram otimismo ao avaliarem a bateria de balanços trimestrais das empresas locais.

Nas duas últimas semanas, a Bolsa brasileira fechou no azul em oito sessões e registrou somente duas quedas.

Ainda no pregão de sexta, as ações da Magazine Luiza dispararam quase 18%. Os papéis mais negociados da Petrobras pularam 6,19%. O Banco do Brasil ganhou 5,65%.

Com a maior parte das empresas já tendo concluído suas apresentações de resultados do segundo trimestre, especialistas da XP Investimentos classificaram 73% dos balanços reportando lucros acima do esperado.