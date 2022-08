Especialista explica como manter saúde e bem-estar durante a gestação

No Dia da Gestante, obstetra especialista em reprodução humana explica que consultas regulares e exames são indispensáveis

Dia 15 de agosto é celebrado o Dia da Gestante, uma data dedicada à atenção e cuidados que toda grávida deve ter e receber para uma gestação saudável. Os exames pré-natal têm grande importância em todo o processo de gestação, as consultas têm um papel fundamental na saúde do bebê.

A médica obstetra e especialista em reprodução humana Lorrainy Rabelo explica que é preciso fazer um acompanhamento médico desde o momento que a decisão de engravidar é tomada. Lorrainy diz que o pré-natal é um dos pontos mais importantes para ter uma gravidez saudável e para evitar possíveis problemas.

“O pré-natal tem por finalidade acompanhar o desenvolvimento fetal e rastrear possíveis anomalias materno-fetais. Além disso, durante as consultas, o obstetra orienta a gestante nos quesitos nutricional, atividade física e o mais importante: as alterações fisiológicas que toda grávida vai apresentar durante os nove meses.”

De acordo com a obstetra, um histórico médico da paciente é feito a partir da primeira consulta, assim que a gravidez é detectada, pois qualquer condição preexistente pode afetar a gestação. Lorrainy conta que cabe ao médico diagnosticar, orientar e tratar sempre que possível e, assim, diminuir os riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê.

“Durante a gestação são realizados exames de sangue e urina no início e no final para afastar possíveis afecções ou infecções e assim tratar tudo que for possível para diminuir a morbidade materno-fetal. Normalmente, as infecções bacterianas e/ou virais podem afetar o bebê.”

Cabe ao médico diagnosticar, orientar e tratar sempre que possível e, assim, diminuir os riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Além disso, são realizados exames de imagem como ultrassonografias e ecocardiograma fetal, para acompanhar o desenvolvimento e rastrear patologias.

Em média, a grávida faz uma consulta por mês com o obstetra até o sétimo mês de gestação, depois disso, a cada 15 dias, e no último mês, semanalmente. A recomendação do Ministério da Saúde é que o pré-natal se inicie assim que a gravidez for constatada e que ocorram pelo menos seis consultas com o médico antes do parto.