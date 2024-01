Transferência por DOC chega ao fim nesta segunda-feira (15)

Utilizada principalmente para transferência de grandes valores, a Transferência Eletrônica Disponível (TED) continuará em vigor

Depois de perder espaço para o Pix, sistema de transferência instantânea do Banco Central e que não tem custo para pessoas físicas, a trânsferência de Documento de Ordem de Crédito (DOC), que foi criada em 1985, chega ao fim às 22h desta segunda-feira (15).

Os bancos deixarão de oferecer o serviço de emissão e de agendamento. Antes do horário limite, é possível agendar um DOC até a data máxima de 29 de fevereiro, quando o sistema será encerrado de forma definitiva.

A Transferência Especial de Crédito (TEC) também deixará de ser oferecida às 22h de hoje. Essa é uma modalidade por meio da qual empresas podem pagar benefícios a funcionários e que também está em desuso.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), com base em dados do Banco Central, as transações por DOC somaram 18,3 milhões de operações no primeiro semestre de 2023, apenas 0,05% do total de 37 bilhões de operações feitas no período.

Em número de transações, o DOC ficou bem atrás dos cheques (125 milhões), da TED (448 milhões), dos boletos (2,09 bilhões), do cartão de débito (8,4 bilhões), do cartão de crédito (8,4 bilhões) e do Pix, a modalidade preferida dos brasileiros, com 17,6 bilhões de operações.

Utilizada principalmente para transferência de grandes valores, a Transferência Eletrônica Disponível (TED) continuará em vigor. Criada em 2002, a TED permite o envio dos recursos entre instituições diferentes até as 17h dos dias úteis, com a transação levando até meia-hora para ser quitada.