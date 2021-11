Touro de Ouro da Bolsa explode em buscas no Google

As buscas pela expressão “touro de ouro” saltaram 2.030% nos últimos sete dias

Joana Cunha

SÃO PAULO, SP

O Touro de Ouro instalado nesta semana na porta da Bolsa de Valores de São Paulo foi parar entre as principais tendências de pesquisa na internet brasileira nesta quarta-feira (17), segundo as medições do Google Trends. As buscas pela expressão “touro de ouro” saltaram 2.030% nos últimos sete dias.



Os brasileiros também foram os que mais pesquisaram sobre a estátua de Wall Street, a versão original que inspirou a réplica da B3, no mundo todo nas últimas 24 horas. Entre as perguntas mais buscadas aparecem: “O que significa o touro de ouro”, “O que representa o touro de ouro na Bolsa de Valores?”, “Onde fica o touro de ouro?” e “O touro de ouro é feito de que?”. Os brasileiros também quiseram saber sobre o escultor responsável e o motivo da instalação.