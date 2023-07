Tebet sobre ‘Desenrola’: não adianta apresentar programa eficiente com juros de 13,75%

Tebet defendeu que os juros são, entre outros vetores, a verdadeira causa do endividamento das famílias.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta sexta-feira (14) que os juros altos, com Selic em 13,75%, são um obstáculo à eficiência do Desenrola. “O Brasil não comporta um Desenrola todo o ano. Precisamos de espaço fiscal para investir em saúde, educação e obras de infraestrutura”, emendou.

Tebet defendeu que os juros são, entre outros vetores, a verdadeira causa do endividamento das famílias. A ministra emendou que é a favor da autonomia do Banco Central, mas que a política monetária precisa, além do critério técnico, levar em consideração a realidade do País. “A realidade mostra que os juros reais do Brasil são os maiores do mundo.”

Linha Branca

Questionada sobre a possibilidade de um subsídio aos produtos de linha branca, Tebet afirmou que, se e quando convocado, seu ministério dará apoio com suporte numérico e informações.

Ela disse que, por ela, é necessário antes a consolidação do Desenrola. Tebet pontuou que as famílias já estão endividadas e que, por isso, o subsídio pode ficar “capenga”, com as famílias sem poder de consumo para trocar seus eletrodomésticos. A ministra também defendeu uma preocupação com a sustentabilidade atrelada aos produtos.

Estadão Conteúdo