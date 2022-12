Deputados do PT acionam STF contra Zambelli por vídeo com falas golpistas

Ainda segundo os deputados petistas, não só Zambelli, mas todos os apoiadores de Bolsonaro (PL) vivem em uma “psicose coletiva”

Caíque Alencar

São Paulo, SP

Os deputados federais Reginaldo Lopes (PT-MG) e Paulo Teixeira (PT-SP) entraram com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) contra colega de Casa Carla Zambelli (PL-SP) por um vídeo publicado nesta quarta-feira (30) no qual ela incita generais comandantes militares a não reconhecerem a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições.

Para os parlamentares, “trata-se de fato gravíssimo, praticado por quem deveria, como princípio e obrigação basilar, na condição de Deputada Federal, defender a Constituição, as Instituições e o processo democrático delineado e reforçado através do sufrágio universal”.

No vídeo, Zambelli diz que “é hora de se posicionar” e questiona: “De que lado vocês estão?”

Ainda segundo os deputados petistas, não só Zambelli, mas todos os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) vivem em uma “psicose coletiva”.

“Negam o reconhecimento da validade do processo eleitoral e de seu resultado, flertam com a ruptura institucional a partir da defesa de um regime autoritário na condução do país, semeiam ódio e violência, vendo inimigos e comunistas em todos os cantos, numa vã esperança de que alguma divindade de outro mundo possa modificar a vontade soberana da sociedade brasileira”, afirmam os deputados.

Ao fim do pedido, os petistas pedem que a PGR (Procuradoria-Geral República) seja intimada pelo STF e adote providências contra a deputada bolsonarista, sugerindo a abertura de uma investigação, além de medidas civis e administrativas que a procuradoria julgar necessárias.

Eles também solicitam que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) seja acionado por descumprimento de decisão da Corte eleitoral que vetou o uso de redes sociais por parte de Zambelli.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O UOL entrou em contato com Zambelli e, em caso de manifestação, este texto será atualizado.

Desde o início de novembro, a deputada federal está proibida de usar as redes sociais e criar novos perfis até a diplomação de Lula.

O juiz auxiliar da presidência do TSE, Marco Antônio Martin Vargas, impôs multa de R$ 100 mil para cada conta que venha a ser criada pela parlamentar, caso ela descumpra a decisão.