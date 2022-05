Empresa supera os índices pré pandemia e prevê parcerias com grandesredes do turismo, como Fasano, Vila Galé, Marriott, entre outras

“Nos primeiros 35 anos eu construí. Nos próximos, vocês irão renovar e expandir”, essa é a frase que marca o encerramento da gestão de Romeu Ambrósio, idealizador e então presidente da Montreal Viagens, que deixa um legado de credibilidade da marca. Romeu passa agora a ser presidente do conselho de administração, enquanto a diretoria é assumida por Roberto Barcelar, administrador que ocupa, depois de seis anos de atuação, seu quarto cargo na empresa, agora como CEO.

Barcelar é administrador com MBA em marketing estratégico pela Fundação Getúlio Vargas. Tem mais de 22 anos de atuação como executivo em grandes empresas no ramo de telecomunicações como GVT, Claro Brasil e Telefônica/Vivo. Nos últimos 6 anos no mercado de turismo, vem assumindo desafios constantes na Montreal Viagens, o que lhe proporcionou ascensão profissional, trazendo para o negócio dinamicidade e inovação. “É uma honra e uma grande responsabilidade assumir um cargo que foi marcado por inovações e adaptações constantes. O Romeu ousou e acreditou em abrir uma empresa e fazer a diferença”, afirma.

Já Fabiana Castro, administradora com MBA em marketing de serviços e formação em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, assume o então cargo de Barcelar na diretoria executiva de operações. A diretora passou por grandes empresas como Claro, SPOT, GVT e depois Telefônica/Vivo, atuando nas áreas administrativas, marketing e recursos humanos. “Minha missão é preparar a empresa para novos desafios e eliminar qualquer tipo de barreira no processo de comunicação, trazendo inovação e focando no cuidado com as pessoas e os clientes”, diz.

Talvez sejam essas as duas palavras que mais definem a nova gestão da marca: dinamicidade e inovação. Desde 2017, a empresa investiu mais de R$ 25 milhões em tecnologia, valor este que promoveu grandes mudanças estruturais, deixando a empresa mais leve, comunicativa e ágil no processo de decisões. A Montreal Viagens se tornou cada vez mais tecnológica – destaque para o .Guru, lançado em 2019, uma plataforma digital que auxilia na busca das melhores opções de passagens, hospedagens e pacotes de viagens – mas sem perder o fator humano.

“Com um público um pouco mais jovem, entre 18 e 42 anos, buscamos acelerar ainda mais a qualidade no atendimento. Conseguimos transformar a nossa gestão num modelo participativo, aberto para o novo, mas que também honra nossa base fiel de clientes que estão conosco desde o começo, há 35 anos”, explica o CEO da empresa, Roberto Barcelar. Para ele, o lema desta gestão é “estar presente”.

Quer saber como? Inspirando pessoas a viverem experiências únicas, por meio da capacitação de colaboradores; atendimento especializado com suporte e segurança, com equipe sempre disponível para a resolução de problemas; inovação constante no atendimento e inteligência artificial; e uma gestão moderna, voltada para a cadeia de stakeholders, para a cultura organizacional da empresa e para o consumidor.

Retomada

Depois de uma temporada de desafios trazidos pela pandemia, a Montreal Viagens celebra sua presença em 1,6 mil cidades brasileiras, provando que a segurança de uma boa viagem está ligada ao atendimento de qualidade. “Em nossa alta temporada de 2021/2022 superamos em 3% o período prépandêmico. Já em relação ao mesmo período durante a pandemia em 2020/2021, as hospedagens superaram mais de 29%”, completa Roberto Barcelar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com quase 70% da população totalmente imunizada, o mercado turístico já apresentou sinais de recuperação no final de 2021. O relatório da Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas (Alagev) mostrou que, em setembro, o setor registrou 96% de aumento no faturamento, se comparado ao mesmo período em 2020, com injeção de R$ 453,4 milhões na economia.

Para este ano, a nova gestão pretende expandir ainda mais carteiras em outras cidades do Brasil, consolidando o conceito de viagens com o Clube de Assinatura de Hotéis em âmbito nacional e internacional, além de aumentar a participação no mercado de alto valor, que cresceu mais de 50% nas viagens durante a pandemia. Para isso, a Montreal Viagens prevê lançou novos planos durante a pandemia para seus clientes, visando a retomada, com redes exclusivas no mercado do turismo, como é o exemplo da rede Fasano, Vila Galé, Marriott, entre outras.

“Pretendemos fechar 2022 superando os nossos OKRS (Objectives and Key Results ou Objetivos e Resultados-Chave em português): inovação, crescimento, qualidade e pessoas”, finalizam os diretores. Sobre a Montreal – A Montreal Viagens é uma das maiores e mais conceituadas empresas no mercado de turismo brasileiro. Milhões de pessoas já se hospedaram conosco em hotéis por todo o mundo. O nosso Clube tem se destacado pela qualidade e pela confiança nos serviços prestados aos nossos clientes, proporcionando tranquilidade para o planejamento da hospedagem.

A Montreal tem o prazer em dividir essas vitórias com colaboradores talentosos e dedicados, todos conectados por um mesmo objetivo: que nossos clientes tenham as melhores experiências, pois gostamos do que fazemos e acreditamos que viagens deixam a vida mais completa. Faça parte da Montreal Viagens e tenha o mundo ao seu alcance!