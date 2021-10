Setor de transportes pode registrar alta de até 80% até o final do ano, segundo Anatrip

Com a aproximação das festas de final de ano e férias escolares, muitas famílias planejam viagens para reencontrar familiares ou aproveitar momentos de lazer

Com a aproximação das festas de final de ano e férias escolares, muitas famílias planejam viagens para reencontrar familiares ou aproveitar momentos de lazer. Mas com a alta dos combustíveis, muitas pessoas estão deixando o carro na garagem e optando pelas viagens de ônibus.

O aumento no número de vendas de passagens nos últimos feriados leva a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiro (Anatrip) a projetar a retomada do crescimento do setor para esse fim de ano.

De acordo com o diretor técnico da Anatrip, João Gurgacz, o setor registrou perdas expressivas por conta da pandemia do coronavírus, mas a expectativa é a retomada do crescimento na alta temporada. “Hoje estamos com uma ocupação em torno de 60% em relação a 2019, antes de a pandemia desembarcar no país. E na espera de atingirmos 80% até o final do ano quando entra a temporada de férias”, apontou Gurgacz.

Com o volume de viagens aumentando gradativamente, as empresas estão promovendo uma série de mudanças para se adequar às medidas sanitárias e oferecer uma viagem confortável e segura aos passageiros. Conforme o diretor, a frota nacional está sendo revisada e profissionais estão sendo instruídos.

“Os profissionais estão recebendo treinamento de profissionais devidamente capacitados para o transporte de passageiros, principalmente para lidar com as questões sanitárias. Além disso, realizamos constantemente manutenção preventiva nos moldes dos fabricantes. Toda cadeia está se estruturando com profissionais qualificados para prestar atendimento de qualidade ao usuário”, declarou.