Servidores do BC entram em greve por tempo indeterminado

Em busca de melhores condições trabalhistas servidores promovem paralização a partir de 1º de abril e se estende por tempo indeterminado

O Sindicato Nacional dos Técnicos do Banco Central (SinTBacen) decidiu em Assembleia Geral Nacional, em conjunto com o Sinal e ANBCB, realizada na tarde desta segunda-feira, 28/03, aprovar greve por tempo indeterminado.

Os Técnicos do BC estão há quase 20 anos reivindicando o cumprimento dos acordos para a reestruturação da carreira de especialista do Banco Central. Além da pauta não remuneratória, os Técnicos do BC estão pleiteando reajuste, pois nos últimos 3 anos os servidores já tiveram uma perda de 55% (IGPM) do valor real da remuneração.

O presidente do SinTBacen, Diego Rodrigues, informou que serviços de distribuição de numerário na rede bancária nacional, atendimento ao público, transações via PIX e segurança, entre outros, poderão ser afetados.