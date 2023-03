Selic no fim de 2023 segue em 12,75% ao ano, aponta Focus

O boletim ainda trouxe a projeção para a Selic no fim de 2026, que subiu de 8,50% para 8,75%, de 8,50% um mês antes

Apesar da nova rodada de pressões realizada pelo governo federal sobre o Banco Central (BC) na semana passada com vistas à queda de juros, a expectativa para a taxa Selic se manteve estável para o fim de 2023, 2024 e 2025 no Boletim Focus.

A mediana para os juros básicos no fim de 2023 continuou em 12,75% ao ano, enquanto para o término de 2024 se manteve em 10,00%. Há quatro semanas, as estimativas eram de 12,50% e 9,75%, nessa ordem.

Considerando apenas as 44 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2023 cedeu de 13,00% para 12,75%. Para o fim de 2024, também baixou, de 10,25% para 10,00%, com 42 atualizações na última semana.

No primeiro Comitê de Política Monetária (Copom) no novo governo Lula, em fevereiro, o colegiado afirmou que a incerteza fiscal e a desancoragem de expectativas inflacionárias em prazos mais longos aumentam o custo da desinflação. Naquela oportunidade, o BC manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano pela quarta reunião consecutiva.

Após ataques diretos e incessantes de Lula, seus ministros e do PT, o presidente do BC considerou os questionamentos do governo sobre o nível de juros justos e avaliou que o órgão pode ser mais didático para explicar o motivo pelo qual a Selic está neste nível elevado. Ele ainda indicou que quer trabalhar junto com o governo e sinalizou que o avanço da agenda de reformas é o caminho para uma queda de juros mais célere, e não a mudança da meta de inflação.

Na Focus, a projeção para a Selic no fim de 2025 continuou em 9,00%, mesma mediana de quatro semanas atrás. O boletim ainda trouxe a projeção para a Selic no fim de 2026, que subiu de 8,50% para 8,75%, de 8,50% um mês antes.

Estadão Conteúdo