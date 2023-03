Inundação atinge casas e afeta 250 famílias em Bandeirantes

Além das 250 famílias da região urbana, há moradores da zona rural ilhados porque várias pontes foram inutilizadas. Não há informações sobre mortos ou feridos

Duzentas e cinquenta famílias foram atingidas pela inundação de 12 bairros em Bandeirantes, cidade de 31 mil moradores no norte do Paraná, após trombas d´água neste domingo (5). A prefeitura decretou situação de calamidade pública e pediu ajuda para a Defesa Civil do Estado e para o Exército.

Segundo o prefeito Jaelson Matta (Podemos), as trombas d´água caíram em duas regiões e provocaram o transbordamento de dois ribeirões que atravessam a cidade. Choveu 150 mm na cidade.

Além das 250 famílias da região urbana, há moradores da zona rural ilhados porque várias pontes foram inutilizadas. Não há informações sobre mortos ou feridos.

A prefeitura ainda não divulgou quantas pessoas estão desabrigadas e quantas puderam voltar para casa depois do temporal. Segundo o prefeito, é realizado um levantamento dos prejuízos causados pela enchente.

Os moradores afetados foram orientados a procurar duas escolas públicas, abertas como pontos de apoio. Há arrecadação e distribuição de roupas, alimentos e produtos de higiene para as famílias.

Imagens postadas pela própria administração municipal nas redes sociais mostram ruas inundadas, carros derrubados e famílias sendo resgatadas por servidores públicos e voluntários. Em alguns casos foi necessário usar retroescavadeiras para retirar as pessoas dos pontos de enchente.

As aulas foram suspensas nesta segunda-feira (6) nas escolas municipais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) mostram que quatro em cada dez municípios brasileiros são considerados vulneráveis a desastres climáticos relacionados a chuvas extremas, como as que atingiram o litoral norte de São Paulo no último Carnaval.

Estas 2.120 cidades concentram 70% da população e muitas delas ficam na costa do país.

Galeria Moradores retiram lama de ruas de São Sebastião (SP) após deslizamentos Vizinhança na Vila Sahy remove com as próprias mãos lixo de bocas de lobo.