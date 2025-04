Saída de dólares do Brasil supera pandemia e tem pior março desde 1982

NATHALIA GARCIA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O Brasil registrou em março uma saída líquida de US$ 8,3 bilhões, superando o período da pandemia com o pior resultado para o mês desde o início da série histórica, em 1982. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (9).



O fluxo cambial negativo foi puxado pela fuga de US$ 12,8 bilhões pela via financeira. Pelo canal comercial, por sua vez, houve entrada de US$ 4,5 bilhões.



Em março de 2020, início da crise de Covid, o saldo líquido ficou negativo em US$ 6,6 bilhões. Naquele mês, a fuga de dólares pela via conta financeira totalizou US$ 15,1 bilhões.



O fluxo financeiro está relacionado à entrada e à saída de dólares no mercado de capitais, com operações referentes a, por exemplo, investimentos em títulos, remessas de lucros e dividendos no exterior e investimentos estrangeiros diretos.



Já o canal comercial contabiliza a entrada de dólares referente a bens e serviços vendidos ao exterior (exportações) e a saída de recursos para o pagamento de bens e serviços adquiridos no exterior (importações), refletindo o desempenho do setor externo.



No acumulado do primeiro trimestre deste ano, o Brasil registrou um saldo líquido negativo de US$ 15,8 bilhões, com a saída de US$ 23,1 bilhões pelo canal financeiro e a entrada de US$ 7,3 bilhões pela via comercial.



A evasão de dólares do país ocorre em um momento de alta volatilidade da moeda norte-americana com o anúncio do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Desde o dia 12 de março, estão em vigor as tarifas de 25% dos americanos sobre as importações de aço e alumínio do Brasil e de outros países.



Em relação ao real, o dólar caiu 7,63% no primeiro trimestre e 3,51% em março. Em meio à guerra comercial entre EUA e China, a moeda norte-americana voltou na terça-feira (8) a ser negociada a R$ 6 pela primeira vez desde o começo do ano. A moeda despencou 2,52% nesta quarta-feira (9) e encerrou o dia cotado a R$ 5,844, após Trump pausar parte da aplicação do tarifaço.



ENTENDA O FLUXO CAMBIAL DO BRASIL REGISTRADO PELO BC



O fluxo cambial, monitorado pelo Banco Central, é composto por dois principais canais que refletem como dólares entram e saem do país: o canal comercial e o canal financeiro.



Canal comercial

Representa a soma das entradas de divisas estrangeiras no país resultantes de bens e serviços vendidos ao exterior (exportações) com as saídas para pagar os adquiridos no exterior (importações), refletindo o desempenho do setor externo.



Canal financeiro

Representa o saldo de entradas e saídas de dólares por meio de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED), remessas de lucros e dividendos por empresas multinacionais no país, empréstimos e financiamentos internacionais etc. É mais influenciado pelas taxas de juros, percepção de risco e expectativas sobre a economia do país.