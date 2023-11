Relatório da poupança de outubro será publicado na sexta-feira, dia 10

Os dados do fechamento de outubro, que deveriam ter sido publicados nesta terça, serão atualizados apenas na sexta-feira, 10, às 9 horas

O Banco Central informou nesta terça-feira, 7, que divulgará novamente com atraso os dados referentes aos saldos da caderneta de poupança. Os dados do fechamento de outubro, que deveriam ter sido publicados nesta terça, serão atualizados apenas na sexta-feira, 10, às 9 horas (de Brasília).

Com apenas um mês (junho) com captação líquida em 2023, a poupança acumulou saques líquidos de R$ 86,128 bilhões neste ano até setembro.

No total do ano passado, a fuga da caderneta somou R$ 103,237 bilhões, o pior resultado da série histórica iniciada em 1995.

No dia 1º de novembro, os servidores do BC entraram na terceira fase da operação-padrão do órgão.

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) não descarta a possibilidade de os funcionários entrarem em greve ainda neste mês.

Estadão Conteúdo