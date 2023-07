Redução do preço da gasolina e do gás já está valendo

Para a gasolina, a redução foi de R$ 0,14 por litro. O preço médio caiu nas refinarias, mas os postos têm autonomia para fazer o repasse

A redução do preço da gasolina e do gás de cozinha anunciada ontem pela Petrobras começa a valer a partir de hoje, 1º de julho, para as distribuidoras. Para os consumidores, porém, a redução no valor depende de outros fatores.

Para a gasolina, a redução foi de R$ 0,14 por litro. O preço médio cai para R$ 2,52 por litro nas refinarias, mas os postos têm autonomia para fazer o repasse. Essa redução acontece logo após a retomada da cobrança integral dos tributos federais sobre a gasolina e o etanol.

Para o gás de cozinha, a redução é de 3,9%, ou de R$ 0,10 por kg. O preço médio passa de R$ 2,5356 para R$ 2,4356, equivalente a R$ 31,66 por botijão de 13 kg.