Reabertura do mercado chinês é passo para mais habilitações, diz Fávaro

A decisão da China de reabrir o seu mercado para as exportações de carne bovina do Brasil, a partir desta quinta-feira, 23, é um passo importante para o País avançar no credenciamento de novas unidades para embarcar o produto ao país asiático. A afirmação, em vídeo, foi realizada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que está em missão oficial na capital chinesa.

“Primeiro dia de missão do Ministério aqui na China e já temos a primeira grande notícia aos brasileiros”, disse ele, referindo-se ao fim da proibição de exportação de carne bovina.

Os embarques de carne bovina para a China estavam suspensos desde o dia 23 de fevereiro, há um mês, por autoembargo, após a confirmação de um caso atípico de mal da vaca louca, no Pará, conforme prevê o acordo bilateral entre os países.

Em 2 de março houve a confirmação de que a doença detectada no animal de nove anos no município de Marabá surgiu de forma espontânea no organismo do animal, sem risco de disseminação no rebanho nem ao ser humano. Uma vez comprovado o caso atípico era esperado que a viagem de uma equipe técnica do Ministério da Agricultura à China, nesta semana, tornasse viável a retomada das vendas externas ao país.

Estadão conteúdo