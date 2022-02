Rapper e o esposo foram presos por esquema de R$ 26,7 bilhões em criptomoedas

A cantora Heather Morgan e o marido Ilya “Dutch” Lichtenstein foram presos após lavagem de criptomoedas avaliado em US$ 4,5 bilhões

llya Dutch Lichtenstein e sua esposa, a rapper Heather Morgan, foram presos por um esquema de fraude envolvendo criptomoedas avaliado em US$ 4,5 bilhões de dólares, equivalente a R$ 26,7 bilhões de reais.

Eles foram presos por supostamente tentar lavar 119.754 bitcoins roubados durante uma invasão cibernética em 2016. As criptomoedas foram saqueadas quando um hacker violou os sistemas da casa de câmbio virtual Bitfinex. Essas informações são da revista ‘Monet’.

De acordo com as investigações, a quantia foi transferida para uma carteira digital controlada por Lichtenstein e, posteriormente, para suas contas por meio de “um complicado processo de lavagem de dinheiro”.

Como parte do esquema, o casal teria “empregado várias técnicas sofisticadas de lavagem”, incluindo a criação de contas online com identidades falsas e a movimentação do dinheiro pela deep web.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou ter conseguido recuperar mais de US$ 3,6 bilhões em bitcoins, equivalente a R$ 18,9 bilhões, sendo a maior apreensão financeira de todos os tempos.

A rapper e o marido estão sendo acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro para fraudar os Estados Unidos. Se forem condenados, cada um pode enfrentar uma sentença máxima de 25 anos.