Projeto de autonomia financeira endereça problema de falta de recursos, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, voltou a defender nesta segunda-feira, 27, em almoço empresarial do Lide, a autonomia administrativa e financeira da autarquia, que conta com uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no Senado.

Após lembrar da greve “muito dura”, que reduziu as atividades do BC ao essencial, e dos períodos longos sem concursos, o que prejudicou a renovação de quadros na instituição, Campos Neto frisou que o banco central tem problemas de recursos tanto humanos quanto financeiros.

“A solução seria ter autonomia administrativa e financeira”, defendeu o presidente do BC, acrescentando que a PEC endereça o problema de falta de recursos.

Estadão Conteúdo.