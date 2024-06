Projeção para IPCA de 2026 continua em 3,2%, afirma BC no RTI

O Banco Central manteve a sua projeção de inflação de 2026 no cenário de referência, em 3,2%, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) divulgado nesta quinta-feira, 27. A partir de 2025, passa a valer uma meta contínua de inflação, com centro de 3% e tolerância de 1,5 ponto porcentual.

As projeções do BC para o IPCA de 2024 e do próximo ano – de 4% e 3,4%, respectivamente – permanecem inalteradas em relação ao comunicado e à ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Na semana passada, o colegiado decidiu por unanimidade manter a taxa Selic em 10,5% e comunicar a interrupção do ciclo de afrouxamento monetário.

O cenário de referência usa a trajetória da taxa Selic embutida no relatório Focus – terminando em 10,5% este ano e 9,5% no próximo – e dólar cotado em R$ 5,30, evoluindo no futuro conforme a paridade do poder de compra (PPC). O preço do petróleo segue aproximadamente a curva futura pelos próximos seis meses e passa a aumentar 2% ao ano posteriormente, e a hipótese para a bandeira tarifária de energia é verde.

No último Focus, a mediana das estimativas do mercado indicava IPCA de 3,98% em 2024, 3,85% em 2025 e 3,60% em 2026.

Estadão conteúdo