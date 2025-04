Produção de petróleo da União cai 1,5% em fevereiro, para 131,4 mil bpd, informa PPSA

A produção de petróleo da União em fevereiro caiu 1,5%, para 131,4 mil barris por dia (bpd), considerando os oito contratos de Partilha de Produção e os Acordos de Individualização da Produção (AIPs) das áreas não contratadas de Atapu, Mero e Tupi, informou hoje a Pré-sal Petróleo (PPSA), administradora dos contratos governamentais.

Segundo a PPSA, a queda se deve a um mecanismo contratual, previsto nos leilões dos volumes excedentes da cessão onerosa, que permite à empresa contratada recuperar, com parte da produção, diferenças de valores adicionais pagos à União, caso o valor do preço do Brent seja superior ao inicialmente estimado.

O campo de Mero segue como o maior produtor de petróleo da União, respondendo por 64% do total. Somando todos os campos, a produção total dos contratos de Partilha de Produção foi de 1,19 milhão de bpd, resultado 4% maior do que o registrado em janeiro, em função da melhoria na eficiência operacional de Búzios, informou a PPSA. O campo é o maior produtor do regime de Partilha, com 517,76 mil bpd, seguido de Mero, com 429,2 mil bpd

Desde 2017, início da série histórica, a produção acumulada em regime de Partilha de Produção ultrapassa 1,1 bilhão de barris, sendo Búzios o maior produtor. A parcela acumulada da União soma 70,16 milhões de barris.

Gás

Em fevereiro, a União também recebeu 246 mil de metros cúbicos por dia (m3/d) de gás natural, em cinco contratos de partilha e do Acordo de Individualização do campo de Tupi (Aip de Tupi). O resultado é 59% inferior ao de janeiro , devido a paradas da exportação em Búzios, e também à redução dos volumes de Sépia. O campo responde por 49% da parcela de gás da União.

“A expectativa é de retomada gradual dos volumes nos próximos meses, considerando que o retorno da exportação em Búzios já ocorreu em abril de 2025 e que o “earn out” é um ajuste temporário previsto nas regras dos contratos de partilha de produção”, explicou a PPSA. Referindo-se ao mecanismo financeiro que permite um pagamento extra com base no desempenho futuro do ativo após a venda.

A exportação total de gás natural, considerando consórcios e União, foi de 3,94 milhões de m3/d, apresentando uma redução de 10% em relação ao mês anterior. A queda foi influenciada pela interrupção temporária na movimentação de gás nas plataformas P-77, P-75 e FPSO Carioca, em Búzios, devido ao comissionamento da interligação da plataforma P-70 (Atapu) à Rota 3. “Ainda assim, Búzios respondeu por 89% do total exportado”, disse a PPSA.

Desde 2017, início da série histórica, a exportação acumulada de gás em regime de partilha de produção soma 3,4 bilhões de m3. A parcela acumulada da União soma 229 milhões de m3, concluiu a PPSA.

Estadão Conteúdo