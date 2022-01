Procon-SP notifica Amazon após cancelamento de compras com cupons cumulativos

Cancelamentos das compras feitas no período geraram uma enxurrada de críticas à empresa nas redes sociais nesta sexta-feira (28)

Daniela Arcanjo

O Procon-SP notificou nesta quinta-feira (27) a Amazon após uma falha no site permitir generosos descontos -houve até quem conseguiu adquirir produtos gratuitamente.

O bug no site ocorreu na madrugada da última quarta-feira (26). Comuns na estratégia de marketing de ecommerces, os cupons -oferecidos em dias festivos ou por famosos que tenham parceria com a marca, por exemplo- eram cumulativos, ou seja, poderiam ser adicionados vários deles em uma mesma compra. Questionada, a empresa não informou quanto tempo a falha durou.

Cancelamentos das compras feitas no período geraram uma enxurrada de críticas à empresa nas redes sociais nesta sexta-feira (28), após o Procon notificar a marca. O órgão pede explicações quanto ao número de pedidos feitos com os cupons, a razão do cancelamento e um plano de ação para reclamações dos clientes. O prazo de resposta é segunda-feira (31).

A estudante de Relações Internacionais Sara Nunes, 20, é uma das clientes que usou os descontos. Na quarta-feira, ela acordou às 5h, como de costume, com mensagens de uma amiga falando sobre os cupons. Naquele momento, ela diz que não sabia que se tratava de uma falha no site.

Ela afirma que, em conjunto com sua família, adquiriu 49 livros gratuitamente. A compra teria somado R$ 1.443,37, mas usando os códigos os itens teriam saído de graça. Ela já recebeu grande parte dos produtos e apenas quatro deles haviam sido cancelados até o início da tarde desta sexta, afirma.

“Foi um erro da empresa”, afirma Nunes. “Eu acreditei que era uma promoção relâmpago, a Amazon já teve ações para doar livros. Como eu amo ler, fiquei bem empolgada.” Na entrega, diz a estudante, consta “remessa como bonificação, doação ou brinde”.

Outros não tiveram a mesma sorte de Nunes: a reportagem recebeu diversos relatos de pessoas que tiveram pedidos cancelados. Uma delas, a estudante de psicologia Nicole Trevisan, 21, adquiriu gratuitamente livros, uma escova e uma estante, que sairiam por mais de R$ 900. Ela já recebeu alguns dos itens e outros foram cancelados. “Alguns atendentes falaram que não podiam cancelar, outros dizem que estão analisando caso a caso”, afirma Trecisan, que já registrou queixa no Procon. “Eu estou a noite inteira virada tentando resolver e falar com alguém.”

A Amazon afirmou em nota que houve um problema na plataforma e que “conforme os Termos e Condições da oferta, a promoção concedia um desconto não cumulativo de R$ 15 na primeira compra efetuada no site”. “Após a identificação do problema, foram cancelados os pedidos que não haviam sido enviados e que estavam em desacordo aos Termos e Condições. A oferta de desconto de R$ 15 foi mantida aos clientes que tiveram seus pedidos cancelados por meio da concessão de um vale-compras no mesmo valor”, completou, em nota.