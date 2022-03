Primeiro lote do Imposto de Renda 2022 será pago em 31 de maio

O primeiro lote do Imposto de Renda 2022 será pago no dia 31 de maio e é destinado aos contribuintes com prioridade no pagamento

Os contribuintes que entregam a declaração do Imposto de Renda nos primeiros dias do prazo têm mais chances de receber antes a restituição. A Receita Federal pagará cinco lotes de restituição em 2022, de maio a setembro.

O primeiro lote do Imposto de Renda 2022 será pago no dia 31 de maio e é destinado aos contribuintes com prioridade no pagamento. Idosos, pessoas com deficiência física ou mental ou doença grave e profissionais cuja maior fonte de renda é o magistério têm prioridade no pagamento.

O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda 2022 vai até as 23h59 do dia 29 de abril. O programa do IRPF 2022 pode ser baixado do site da Receita.

Têm prioridade na restituição: idosos acima de 80 anos; contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério, por ordem de envio da declaração.

A restituição só será paga se a Receita Federal não identificar pendências, como omissão de rendimentos do titular e dos dependentes, ou informações erradas na dedução de despesas médicas, por exemplo. Nesses casos, a declaração fica na malha fina e é preciso corrigir as pendências para ter a restituição liberada.

PAGAMENTO POR PIX

Os contribuintes que tiverem Imposto de Renda a restituir neste ano poderão receber o dinheiro via Pix, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. A Receita só pagará a restituição por Pix para o titular da declaração que tiver chave com seu número do CPF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para quem preferir ou não tiver chave Pix, ainda haverá a opção de pagamento por conta-corrente, aquela que é informada na etapa final do preenchimento da declaração.

Nesse caso, é preciso ter atenção para informar os dados corretamente. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um no no Banco do Brasil. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou pela Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO

Lote – Data do pagamento

1º – 31 de maio

2º – 30 de junho

3º – 29 de julho

4º – 31 de agosto

5º – 30 de setembro