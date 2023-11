Primeiras horas da Black Friday têm vendas aquecidas

Ainda de acordo com o levantamento, o valor total transacionado nas primeiras horas desta sexta também teve alta, de 24,7%

As primeiras oito horas da Black Friday tiveram uma alta de 28,5% no número de venda, se comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo a Rede Levantamento, do Itaú Unibanco, essa evolução é puxada pelo e-commerce, com o aumento de 38% nas transações realizadas.

O valor total transacionado nas primeiras horas desta sexta também teve alta, de 24,7%. Entre os segmentos de destaque estão educação, com alta de 34,8% no número de transações em relação à Black Friday de 2023, e alimentação, com evolução de 23%. Veículos e vestuário também registraram alta, de 12,7% e 10,7%, respectivamente.

“Esses números estão em linha com a demanda dos consumidores que registramos no pré-Black Friday, momento em que aqui no Brasil as empresas já costumam oferecer ofertas atrativas. Na primeira quinzena de novembro, registramos um avanço de 27% no e-commerce, e de 12% no físico. Ao longo do dia, seguiremos atentos e monitorando as transações de nossos clientes, garantindo a disponibilidade e oferecendo consultoria e insights para que a Black Friday corra da melhor maneira possível, com bons resultados”, afirma Angelo Russsomanno, diretor da Rede Itaú.