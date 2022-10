Primeira turma do EBWL se forma em SP

O projeto tem o objetivo de preparar mulheres negras para concorrer a cargos de liderança sênior

A primeira turma do Empower Black Women to Senior Leadership (EBWL) do Brasil, um projeto da ONG Women in Leadership in Latin America (WILL), se formou ontem (27), no escritório da Diageo, em São Paulo.

No total, foram 21 mulheres negras que receberam mentorias de executivas da Diageo e de outras empresas. Para se formar, as profissionais ainda participaram de workshops, sessões de apoio emocional e encontros com C-levels.