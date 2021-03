Presidente do Banco do Brasil deixa o cargo

Ele ocupava o cargo de chefe da instituição desde mês de setembor do ano passado

Nesta sexta-feira (18), André Brandão pediu renúncia do Banco do Brasil. A saída dele já era esperada e envolvia especulações. Embora o anúncio tenha sido feito hoje, a concretização só valerá, a partir do dia 1º de abril. Ele ocupava o cargo de chefe da instituição desde mês de setembro do ano passado.

Confira a nota abaixo:

“Em conformidade com o § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e com a Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, o Banco do Brasil (BB) comunica que o Sr. André Guilherme Brandão entregou, nesta data, ao Exmo. Sr. Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao Exmo. Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, e ao

Ilmo. Presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, Hélio Lima Magalhães pedido de renúncia ao cargo de presidente do BB, com efeitos a partir de 01 de abril de 2021.

2. Sendo aceita a renúncia pelo Presidente da República, a indicação do novo presidente do BB deverá acontecer na forma do artigo 24, inciso I do Estatuto Social do BB.

3. Fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado”, destaca o comunicado do banco estatal.