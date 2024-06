Presidente do Banco Central afirma que Brasil chega a 200 milhões de operações diárias com PIX

No painel da conferência G20 TechSprint 2024, Roberto Campos Neto, presidente do BC, informou os números expressivos do Pix, a criação mais famosa do Banco Central. São quatro anos de existência do Pix, o modo de transferência e recebimento de dinheiro imediato e sem taxas.

O Pix chegou para afrontar as instituições financeiras, eliminando a cobrança de taxas a cada nova transação, mas utilizou de suas plataformas para o funcionamento. É preciso ser cliente de um banco ou carteira virtual para conseguir fazer o Pix, um movimento que reverte as perdas enfrentadas pelas instituições.

De acordo com o presidente do Banco Central, o Pix se aproxima de 200 milhões de movimentações diárias, 4,93 bilhões por mês, uma quantidade impressionante para a economia brasileira. O mesmo número só era alcançado pelo DOC, TED e cartões em datas comemorativas, como Natal e Dia das Mães, o novo sistema deixou os demais no passado.

Existem 115 milhões de correntistas bancários, a metade do número de transações por dia do Pix, na movimentação atual, é como se cada cliente fizesse dois pagamentos por dia.

“O nosso sistema de pagamento, PIX, tem sido um instrumento de inclusão financeira. Nós estamos alcançado quase 200 milhões de transações por dia, para uma população bancarizada de 115 milhões“, explica Roberto Campos.

Por ano o sistema do BC movimenta mais de R$15 trilhões, é considerado o maior meio de pagamento eletrônico da América Latina e deve ser copiado em outros países.

Pix em todo lugar

O pix está em todo lugar, dados recentes apontam um crescimento de 30% nas compras em e-commerce, essa elevação está vinculada ao uso do pagamento eletrônico. Os consumidores gostam da facilidade de ter uma carteira no celular, sem precisar esperar pela conclusão do pagamento e sem pagar nada por ele. Por isso, ocorre um movimento natural, eles optam por empresas que utilizam o Pix como meio de pagamento.

Todos os setores foram favorecidos, até as contas de consumo, FGTS e outros pagamentos podem ser realizados com o Pix, bastando apenas apontar o celular para um QR Code. Se as contas básicas são pagas com o sistema, todo o resto também pode ser.

O setor de entretenimento é um dos que mais cresce, nele os consumidores podem comprar games e ingressos, colocar crédito nas plataformas, acessar streamings e mais uma série de outras opções para a diversão. Até os cassinos com Pix lideram na lista de preferência dos jogadores, com a grande movimentação de brasileiros, eles passaram a oferecer o depósito de crédito menor, páginas em português e uma infinidade de jogos de azar para seus milhares de usuários.

Os próximos anos devem ser ainda mais vantajosos para os as empresas e comércios, mas também para os usuários que são afetados positivamente com cada atualização, realizada a cada seis meses. O Pix promete novidades em breve, com um sistema ainda mais seguro com dados criptografados, transferências preferenciais e inclusão em plataformas do governo.