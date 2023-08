Preocupação com fiscal some de comunicado do Copom, apesar de riscos à frente

O ato, que pode ser visto como um aceno ao governo Lula (PT), não passou despercebido pelos analistas

NATHALIA GARCIA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Após mais de três anos demonstrando preocupação com a incerteza com as contas públicas, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central deixou de elencar o tema como fator de risco para alta da inflação em seu comunicado divulgado na quarta-feira (2).

O ato, que pode ser visto como um aceno ao governo Lula (PT), não passou despercebido pelos analistas em meio ao risco de deterioração das contas públicas à frente.

Ao anunciar o primeiro corte de juros do ciclo, com a redução da taxa básica (Selic) a 13,25% ao ano, o colegiado do BC excluiu de seu balanço de riscos a menção a “alguma incerteza residual sobre o desenho final do arcabouço fiscal a ser aprovado pelo Congresso Nacional”.

A citação constava no comunicado divulgado na reunião anterior, em junho, e foi alvo de críticas do ministro Fernando Haddad (Fazenda) por não reconhecer o trabalho feito pela área econômica para reequilibrar as contas públicas.

Horas depois daquela decisão do Copom, o Senado Federal aprovou o texto do marco fiscal com modificações e o projeto retornou à Câmara dos Deputados para nova apreciação. O desenho definitivo da nova regra continua em aberto. Como mostrou a Folha, divergências quanto às mudanças feitas pelos senadores têm adiado a retomada da discussão entre os deputados, que terão a palavra final sobre o arcabouço.

Mauricio Oreng, superintendente de pesquisa macroeconômica do Santander, vê a discussão em torno do arcabouço como superada. “Foram só algumas mudanças pontuais no Senado. A expectativa ampla é de uma aprovação na Câmara”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O BC achou por bem já nesse momento retirar essa questão da discussão fiscal e também a questão de desancoragem [distanciamento das expectativas em relação às metas], que está um pouco relacionada à questão fiscal. O BC já não vê mais risco desse lado”, acrescentou.

Essa foi a primeira vez que o Copom não fez qualquer menção ao fiscal no balanço de riscos para a inflação desde março de 2020, quando eclodiu no Brasil a pandemia de Covid-19.

O tema esteve presente em todos os comunicados desde então, embora o presidente do BC, Roberto Campos Neto, diga que política fiscal não é um “trabalho” da autoridade monetária. Segundo ele, esse é um elemento que contribui para a decisão sobre os juros.

Desde outubro de 2021, o BC joga luz sobre questionamentos relacionados ao teto de gastos [regra ainda em vigor que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior] e, posteriormente, à transição ao novo arcabouço fiscal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o ex-secretário do Tesouro Nacional Jeferson Bittencourt, economista da ASA Investments, ainda que o novo arcabouço fiscal não esteja aprovado, as discussões residuais não mudam significativamente a trajetória fiscal, o que dá conforto ao BC para excluir esse tema de seu balanço de riscos.

“É fácil chegar no consenso de que o arcabouço não tem de ser mencionado porque o seu risco é marginal, mas seria muito estranho que o BC não estivesse de alguma maneira monitorando o nosso nível de déficit em relação ao prometido pelo governo nas metas e a piora que houve na margem nessa percepção”, diz.

Ele pondera que “não faz sentido” a autoridade monetária ignorar o risco fiscal projetado à frente e que “seria salutar que a ata mencionasse esse ponto de atenção”.

De acordo com o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 3º bimestre, divulgado em julho, o déficit fiscal estimado pela equipe econômica chegou a R$ 145,4 bilhões, equivalente a 1,4% do PIB (Produto Interno Bruto) -elevação de R$ 9,2 bilhões em relação à estimativa de maio, que indicava déficit de R$ 136,2 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo, entretanto, se comprometeu a entregar um déficit de 1% do PIB [Produto Interno Bruto] neste ano e zerar o rombo nas contas públicas em 2024, o que depende do avanço de medidas de recomposição de receitas e corte de gastos.

“A velocidade da despesa está dada, mas a velocidade da receita é absolutamente incerta. Desde o início do governo são mencionadas medidas e essas medidas ainda não apareceram, tanto que até o próprio governo reconhece que ele precisa de mais R$ 130 bilhões para entregar o resultado [primário] zerado no ano que vem”, diz.

Como mostrou a Folha, o cardápio de medidas em elaboração pelo Ministério da Fazenda para fechar as contas do Orçamento de 2024 deve ter como um dos principais focos a tributação de ganhos financeiros, além de propostas já conhecidas, como a mudança nas regras de julgamentos do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nelson Marconi, coordenador do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da FGV (Fundação Getulio Vargas) e professor da instituição, considera que a questão fiscal não será solucionada tão rapidamente e voltará a ser discutida em breve.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele argumenta que, apesar de o governo dizer que precisa aumentar a arrecadação, na prática continua concedendo isenções e incentivos, como o programa de desconto para carros “populares” e o Desenrola, de repactuação de dívidas.

“O governo está em uma situação complicada. Lembrando que ele continua pagando uma despesa com juros muito elevada. Tem de olhar para o fiscal não só do ponto de vista primário, mas também olhar o fiscal com o resultado nominal”, acrescenta.

Quanto à ausência de referência à incerteza fiscal no comunicado do Copom, Marconi levanta algumas hipóteses. Uma delas é a mudança na composição da diretoria do BC, com a chegada de Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, os primeiros indicados pelo governo Lula, que estrearam no Copom nesta semana.

O tema pode ter sido alvo de discordância entre os membros, o que costuma ser expressado apenas na ata da reunião, que será publicada na próxima terça-feira (8). O comunicado, segundo o BC, tem a função de expressar apenas opiniões de consenso.

Outra possibilidade, segundo ele, seria o desejo de fazer um aceno mais enfático a Haddad. “Do ponto de vista político, pode ter sido uma levantada de bandeira branca. ‘Vamos tentar fazer um comunicado mais apaziguador da relação do Banco Central com o governo e, nesse sentido, tirar essa questão'”, diz.