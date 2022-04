Prêmio de R$ 48 milhões da Mega-Sena rende R$ 317 mil por mês na poupança

O valor do prêmio da Mega-Sena divulgado pela Caixa já inclui o desconto de 30% da alíquota de Imposto de Renda

A Mega-Sena acumulou na quarta-feira (27) e pode pagar um prêmio estimado em R$ 48 milhões neste sábado (30). Quanto esse dinheiro renderia se fosse investido mensalmente em renda fixa?

A reportagem conversou com Jhon Wine, educador financeiro do Dsop, que traz sugestões de investimentos de baixo risco. Os cálculos consideram os juros e a inflação atual.

O valor do prêmio divulgado pela Caixa já inclui o desconto de 30% da alíquota de Imposto de Renda, ou seja, o vencedor da Mega-Sena receberá a quantia líquida de cerca de R$ 48 milhões.

Poupança garante R$ 317 mil ao mês

Popular entre os brasileiros, a caderneta de poupança não é indicada por especialistas em investimentos. O motivo: o baixo retorno. Sua rentabilidade atualmente é de 0,66% ao mês, de acordo com a última atualização feita pelo BC (Banco Central) na quinta-feira (28).

A partir dessa estimativa, o investimento de R$ 48 milhões na poupança dá uma renda de R$ 317 mil ao mês para o vencedor da Mega-Sena, mostram os cálculos de Wine.

Pode parecer uma quantia boa, mas existem outras opções de títulos públicos e privados mais favoráveis ao bolso do investidor. No caso do Tesouro Direto, o investimento máximo é limitado a R$ 1 milhão ao mês por pessoa.

Tesouro Selice e CDB: R$ 340,5 MIL E R$ 345,5 MIL

Wine afirma que títulos públicos do Tesouro Nacional e de instituições privadas, como bancos, rendem mais que a poupança.

Por exemplo, o Tesouro Selic, que é atrelado à taxa básica de juros, a Selic – hoje em 11,75%. Ele oferece um rendimento de 0,71% ao mês. Ou seja, garante um rendimento mensal de R$ 340,5 mil.

Um CDB (Certificado de Depósito Bancário) com 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) tem ganhos levemente maiores: 0,72% ao mês. Se investir nele, o vencedor da Mega R$ 345,5 mil.

As duas aplicações podem ser resgatadas antes do vencimento.

Tesouro IPCA dá R$ 490 mil

Segundo Jhon Wine, o Tesouro IPCA gera ainda mais dinheiro ao investidor de renda fixa.

Essa opção está atrelada ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação brasileira, atualmente em 11,3% no acumulado dos últimos 12 meses.

O título é mais indicado para quem busca resgatar o dinheiro em um futuro mais distante. O governo põe à venda opções com datas de vencimento de cinco a mais de 30 anos.

Com rendimento mensal de 1,02%, o Tesouro IPCA com resgate em 2055 (a data mais longe disponível no momento) rende R$ 490 mil a cada 30 dias.

Mas o especialista diz que o investidor deve respeitar o prazo de vencimento para resgatar o dinheiro, para evitar perdas financeiras causadas pelo sobe e desce dos preços dos ativos.