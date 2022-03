Preço do etanol sobe em 23 Estados e no DF, diz ANP; média nacional avança 6,28%

Em São Paulo, principal Estado produtor, a cotação média do etanol hidratado ficou em R$ 4,694 o litro, alta de 6,95%

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 23 Estados e no Distrito Federal esta semana, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. O preço caiu em outros 2 Estados. No Amapá, não houve levantamento. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 6,28% na semana em relação à anterior, de R$ 4,646 para R$ 4,938 o litro

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média do etanol hidratado ficou em R$ 4,694 o litro, alta de 6,95% ante a semana anterior.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,979 o litro, em São Paulo, e o menor preço médio estadual, de R$ 4,619, foi registrado em Mato Grosso.

O preço máximo, de R$ 7,989 o litro, foi verificado em um posto do Rio de Janeiro. O maior preço médio estadual, de R$ 6,241, foi observado também no Rio Grande do Sul.

Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no País subiu 3%. O Estado com maior alta no período foi Pernambuco, com 10,53% de valorização mensal do etanol, para R$ 5,359.

Na apuração semanal, a maior alta porcentual de preço, de 9,90%, foi observada em Mato Grosso.

