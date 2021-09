Preço de passagem para os EUA sobe após liberação de brasileiros vacinados, diz Decolar

A disparada parece ter sido um reflexo do anúncio de que os viajantes vacinados do Brasil poderão entrar nos EUA a partir de novembro

Joana Cunha

SÃO PAULO, SP

A busca de brasileiros por viagens para os Estados Unidos subiu quase 85% nesta semana em relação à anterior, segundo levantamento da Decolar. A disparada parece ter sido um reflexo do anúncio que a Casa Branca fez na segunda-feira (20) de que os viajantes vacinados do Brasil poderão entrar nos EUA a partir de novembro. A medida ainda precisa ser publicada oficialmente pelo governo americano.



Os destinos mais procurados são Nova York, Orlando Miami, Las Vegas e Boston, segundo o site de viagens.

Entre os seis trechos analisados pelo Decolar, com saída Brasil e destino aos EUA, cinco tiveram aumento no preço das passagens aéreas nesta semana ante a semana anterior. A maior alta, de 22%, aparece nos voos de São Paulo a Orlando. A única variação negativa, de 9%, foi no trecho de São Paulo a Nova York, segundo a Decolar.