Preço da gasolina cai pela 5ª semana seguida, diz ANP; Acre tem a mais cara

O Acre foi o estado que registrou a gasolina mais cara do Brasil, enquanto o Amapá registrou a mais barata

O preço da gasolina caiu pela quinta semana consecutiva, e ficou abaixo de R$ 5 pela segunda semana, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (23) pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O preço médio foi de R$ 4,93. Esta é a quinta queda no preço da gasolina. O Acre foi o estado que registrou a gasolina mais cara do Brasil, enquanto o Amapá registrou a mais barata.

Os estados com gasolina mais cara são:

– Acre: R$ 5,33

– Rio Grande do Norte: R$ 5,31

– Roraima: R$ 5,25

Os estados com gasolina mais barata são:

– Amapá: R$ 4,48

– Amazonas: R$ 4,64

– Mato Grosso do Sul: R$ 4,71

Preço de outros combustíveis

O etanol ficou mais barato: passou de R$ 3,82 para R$ 3,81 nesta semana. O botijão de gás passou de R$ 109,43 para R$ 108,73.