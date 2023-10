Preço da gasolina cai 0,51% nos postos após reajuste anunciado pela Petrobras, mostra IPTL

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados

A redução de R$ 0,12 no litro da gasolina repassado pela Petrobras às refinarias resultou em uma queda de 0,51% no preço médio do combustível nos postos, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

Na quarta-feira, 19, quando o reajuste foi anunciado, a gasolina estava sendo comercializada a um valor médio de R$ 5,93. Já no dia 24 de outubro, dois dias após o reajuste, o combustível foi vendido a uma média de R$ 5,90.

Para o Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina, o reajuste está ajudando a acelerar uma queda no preço da gasolina que já havia sido observada na primeira quinzena do mês, quando o combustível apresentou recuo de 0,67% ante setembro.

“Essa é uma excelente notícia para quem pretende viajar de carro no próximo feriado prolongado”, disse Pina.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que possui 1 milhão de veículos, com uma média de oito transações por segundo.

Estadão Conteúdo