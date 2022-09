Preço da cebola quase dobra em 12 meses

Segundo a especialista, o banco deve reduzir em breve sua estimativa para o IPCA no acumulado de 2022

Leonardo Vieceli

Rio de Janeiro, RJ

Até agosto, 183 dos 377 subitens do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ainda registraram inflação de 10% ou mais no acumulado de 12 meses.

Ou seja, quase metade dos bens e serviços pesquisados (48,5%) continuou com alta de dois dígitos, apontam dados divulgados nesta sexta-feira (9) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A inflação medida pelo IPCA em 12 meses, em termos gerais, desacelerou para 8,73% até agosto, após 10,07% até julho. O acumulado estava acima de 10% desde setembro de 2021 -quase um ano. Uma sequência tão ou mais longa não ocorria desde o intervalo de 2002 a 2003.

Conforme o IBGE, 7 das 10 maiores altas até agosto vieram de alimentos e bebidas. A cebola foi o subitem que mais subiu em 12 meses: 91,21%.

“A área de plantio foi menor neste ano. Contribuiu para redução da oferta e aumento dos preços. A produção no começo do ano fica mais concentrada no Sul, depois se dissemina”, afirmou Pedro Kislanov, gerente da pesquisa do IPCA.

Depois da cebola, o mamão (81,83%) e o melão (79,34%) registraram as maiores altas de preços em 12 meses.

Passagem aérea (74,94%), melancia (61,88%), leite longa vida (60,81%), óleo diesel (53,16%), manga (47,05%), café moído (46,34%) e transporte por aplicativo (43,80%) completam a lista dos dez maiores avanços.

Ao longo de 2022, o número de subitens com inflação acumulada de 10% ou mais chegou a 200 nos 12 meses finalizados em junho. A quantia passou para 193 em julho e voltou a recuar em agosto, para 183.

Apesar da baixa, o número mais recente ainda é maior do que o do começo do ano. Em janeiro, 128 subitens tinham inflação de 10% ou mais. O dado divulgado nesta sexta pelo IBGE também supera o de um ano atrás (135 em agosto de 2021).

“A gente conseguiu alguma vitória contra a inflação, mas não é uma goleada”, afirma Alexandre Espirito Santo, economista-chefe da Órama.

Ele chama atenção para o índice de difusão calculado pelo IBGE. Esse indicador mede o percentual de subitens que subiram em cada mês em relação ao total da pesquisa.

Após três meses em baixa, a difusão aumentou em agosto, de 63% para 65%. Isso significa mais bens e serviços em elevação frente a julho, embora o índice permaneça abaixo de meses anteriores. Ao longo deste ano, chegou a 78% em abril.

“A difusão voltou a subir, mostra que a inflação ainda está aqui, persistente. Mas o índice de 65% não é desesperador. Conseguimos alguma vitória já”, diz Espirito Santo.

“Não é um cenário benigno, mas é muito mais confortável do que meses atrás. Minha maior preocupação no momento é com a inflação de serviços, que ainda está forte”, acrescenta.

Em agosto, o IPCA teve deflação (queda) de 0,36%, conforme os dados divulgados nesta sexta pelo IBGE. A baixa foi a segunda consecutiva e ficou mais uma vez concentrada em produtos como a gasolina, alvo de corte de alíquotas de ICMS (imposto estadual) às vésperas das eleições.

Se de um lado houve queda dos combustíveis, outros produtos como os de higiene pessoal, vestuário e parte dos alimentos mostraram altas.

“O processo de desinflação é gradual. Tem itens que mostram desinflação e outros que vão cair mais devagar mesmo”, afirma Julia Gottlieb, economista do Itaú Unibanco.

Segundo a especialista, o banco deve reduzir em breve sua estimativa para o IPCA no acumulado de 2022. Por ora, o avanço projetado é de 7%.

O C6 Bank revisou sua previsão nesta sexta. A instituição diminuiu a estimativa para o IPCA de 2022 de 6,5% para 6%. Para 2023, manteve a projeção em 5,7%.

“Acreditamos que à frente, passado o forte alívio temporário da redução de impostos, a inflação irá continuar alta e desacelerar de forma gradual”, diz relatório da área econômica do C6, liderada pelo economista Felipe Salles.

*

DEZ MAIORES ALTAS EM 12 MESES

Variação em %, até ago.2022

Cebola – 91,21

Mamão – 81,83

Melão – 79,34

Passagem aérea – 74,94

Melancia – 61,88

Leite longa vida – 60,81

Óleo diesel – 53,16

Manga – 47,05

Café moído – 46,34

Transporte por aplicativo – 43,80

Fonte: IBGE