Banco da Inglaterra adia anúncio de taxa de juros após morte da rainha

Joana Cunha

São Paulo, SP

Após a morte da rainha Elizabeth 2ª nesta quinta-feira (8), o BoE (Banco da Inglaterra) decidiu adiar em uma semana a reunião de seu MPC (Comitê de Política Monetária).

Segundo a instituição, a decisão sobre a taxa de juros só será anunciada no dia 22 de setembro.

O Reino Unido vive um período conturbado na economia com a inflação anual ultrapassando os 10%, a maior em 40 anos.

No final de agosto, a Ofgem, agência reguladora do mercado de gás e energia no país, anunciou um aumento de 80% nas contas a partir de outubro.