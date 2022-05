Pré-incubadora oferece 60 vagas para transformar ideias em negócios no DF

O programa é uma iniciativa da Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP-DF) e tem como apoiadores Finatec, UnB e IFB

O Cocration Lab DF é totalmente gratuito e as inscrições ficam abertas até o dia 16 de junho

A maior pré-incubadora do Brasil, Cocreation Lab DF, está com 60 vagas abertas para novos empreendedores. Qualquer pessoa que tenha uma ideia criativa, que deseja transformar em negócio, pode participar.

O programa é uma iniciativa da Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP-DF) e tem como apoiadores Finatec, Universidade de Brasília (UnB) e Instituto Federal de Brasília (IFB). As inscrições podem ser feitas pelo site inscrever.txm.business até o dia 16 de junho de 2022. Tudo é oferecido de forma gratuita.

Os inscritos passam por um processo avaliativo que vai escolher 60 ideias. Os selecionados terão acesso a cinco meses de mentorias, palestras, workshops, metodologia exclusiva e muito networking.“Não é necessário trazer um projeto pronto, basta ter vontade de empreender e ser criativo. Nossa metodologia, a TXM Methods, dará toda a estrutura para desenvolver o negócio, que pode ser individual, ou em grupo”, destaca o prof. Luiz Salomão Ribas Gomez, Coordenador do Cocreation Lab by TXM.

Esta será a terceira edição do Cocreation Lab DF. As atividades são divididas em cinco polos: Campus Samambaia/IFB, Faculdade Gama da Universidade de Brasília (FGA/UnB), Universidade de Brasília Edifício CDT/UnB e Instituto Federal de Brasília – Campus São Sebastião.

Como participar:

Acesse o site: inscrever.txm.business

Clique em “Acesse o edital 2022-01”