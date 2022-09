PPA apresenta melhoria em 57% dos indicadores em 2021

Segundo o Ministério da Economia, a pandemia de covid-19 afetou 14% das metas e, sem ela, os resultados teriam sido melhores

O Plano Plurianual de 2021, que representa os resultados obtidos na execução do plano 2020-2023, mostrou que, dos 63 dos indicadores monitorados, 36 foram alcançados. O Poder Executivo enviou o relatório de monitoramento ao Congresso Nacional nesta quarta-feira (31).

Segundo o Ministério da Economia, a pandemia de covid-19 afetou 14% das metas e, sem ela, os resultados teriam sido melhores. Entre as metas que foram cumpridas, várias geram alcance social importante, como a distribuição de vacinas contra o coronavírus, a entrega de unidades habitacionais e a conclusão de empreendimentos de drenagem e manejo de águas pluviais.

Além de prestar contas à sociedade sobre o andamento das prioridades do governo e resultados, o relatório do PPA cumpre outros importantes objetivos, como oferecer informações para subsidiar a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), mapear entraves para que haja correção de rumos e melhoria do desempenho das políticas públicas acompanhadas, permitir à sociedade verificar se os compromissos assumidos pelo governo estão sendo alcançados, entre outros.

O documento também reúne dados sobre o andamento dos trinta investimentos prioritários do governo. Entre os empreendimentos monitorados, estão os Projetos de Integração do Rio São Francisco, as construções da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), do Laboratório Sirius e do Centro de Processamento de Imunobiológicos na Fiocruz, e o desenvolvimento de submarinos convencionais e nuclear.