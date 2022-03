Powell diz ser apropriado subir juro em março e que proporá alta de 0,25 ponto

Powell também emitiu outro importante sinal ao apontar que foi adequada a reação de investidores, que passaram a precificar altas sucessivas dos juros nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, deixou bem claro em audiência na Câmara dos Representantes uma novidade sobre a possível postura da gestão da política monetária nos EUA. Além de destacar que “será apropriado subir os juros em março e vou propor uma alta de 0,25 ponto porcentual” ele também sinalizou que o Fed poderá elevar os juros em 0,50 ponto porcentual, uma vez ou em mais ocasiões, caso a alta dos índices de preços continue mais persistente do que aguarda. “Se a inflação subir mais do que esperamos, estamos preparados para elevar juro mais agressivamente em uma reunião ou reuniões”, apontou.

Powell também emitiu outro importante sinal ao apontar que foi adequada a reação de investidores, que passaram a precificar altas sucessivas dos juros nos EUA nos últimos meses. “Mercados avaliaram de forma correta nossa nova postura sobre política monetária”, apontou.

Logo após a divulgação da alta anual do índice de preços ao consumidor de 7,5% em dezembro de 2022, muitos especialistas, como Ethan Harris, chefe de pesquisas econômicas globais do Bank of America, passaram a avaliar que o Federal Reserve subirá os juros sete vezes neste ano, o que significa elevações em todas as reuniões de 2022 a partir de março. “A inflação está alta demais e não a registramos há décadas, pois vem do setor de mercadorias, que foi por um bom tempo desinflacionário.”

Mercado de imóveis e efeitos da invasão na Ucrânia

O presidente do Federal Reserve destacou que o ciclo de alta de juros que deverá começar a ser implementada pelo banco central americano em março a fim de normalizar o patamar dos Fed Funds “tende a reduzir a temperatura dos mercados de imóveis.”

De acordo com Powell, com a invasão da Ucrânia pelas forças militares da Rússia, há implicações para a economia dos EUA que no momento ainda são imprevisíveis em toda a sua magnitude. “Vamos seguir cuidadosamente as diretrizes do plano de elevar os juros em março, que tínhamos antes da invasão.”

Ao ser perguntado em audiência na Câmara dos Representantes sobre se o aumento de investimentos de infraestrutura nos EUA ajudará a condução da política monetária, Powell respondeu que “tudo que eleva produção nos EUA ajuda a elevar o PIB potencial no longo prazo, o que gera efeitos sobre a inflação.”

Estadão Conteúdo