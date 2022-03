Powell diz que Fed está pronto para adotar uma série de altas de juros nos EUA

Ele disse que “não sabemos as implicações” do conflito bélico no Leste Europeu, mas os fatos estão sendo monitorados atentamente

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que “a inflação está alta em nível que não vejo desde quando estava na universidade, ou seja, há 50 anos”. Em depoimento na Câmara dos Representantes, ele ressaltou que “estamos prontos para adotar uma série de altas de juros”.

De acordo com ele, o Fed empregará seus instrumentos de política monetária para controlar a inflação, e “estamos em boa posição para viabilizar a estabilidade de preços com crescimento”.

Leia também BCE vê sinais de melhora em gargalos na oferta e prevê continuidade

O presidente do Federal Reserve afirmou que o banco central americano reduzirá “o balanço de ativos do Fed a nível compatível ao tamanho da produção dos EUA, como era antes” da pandemia. Ele não concedeu mais detalhes sobre quando tais ações serão adotadas.

Conflito na Ucrânia

Em depoimento na Câmara dos Representantes dos EUA, Powell apontou que, apesar das grandes dúvidas geradas pela guerra na Ucrânia, os mercados financeiros estão funcionando bem com elevada liquidez. “A inflação está alta demais e é preciso adotar medidas de forma cuidadosa e ágil. Vamos usar nossos instrumentos para manter a estabilidade financeira e não gerar incertezas.”

Ele disse que “não sabemos as implicações” do conflito bélico no Leste Europeu, mas os fatos estão sendo monitorados atentamente. “Com a guerra, estamos em alto alerta para ciberataques no setor financeiro. Mas estamos preparados, pois já fizemos tudo o possível para evitar seus eventuais impactos, caso ocorram.”

Testes de estresse

O presidente do Fed também apontou que os testes de estresse que a autoridade monetária americana deve empregar a bancos comerciais para avaliar os riscos a seus ativos criados por mudanças climáticas não têm objetivo regulatório. “Eles nos ajudarão a entender melhor esta situação. Não cabe a nós orientar as instituições sobre como devem realizar seus investimentos.”

Moeda digital

Powell também apontou que o Federal Reserve ainda não adotou nenhuma posição sobre o dólar digital, “pois há questões de políticas que precisam ser respondidas.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De forma indireta, ele quis dizer que a definição sobre a implementação da moeda central do banco central americano é uma questão exclusiva de definição dos Poderes Executivo e Legislativo, com aprovação de legislação apropriada sugerida pela Casa Branca.

Mercado de trabalho

O presidente do Fed também ressaltou que a baixa imigração nos EUA é um dos fatores que explica o mercado de trabalho apertado no país, com contribuições para a alta inflação.

Estadão Conteúdo