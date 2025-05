Posto terá gasolina a R$ 4,24 em São Paulo nesta quinta (29); veja promoções do Dia Livre de Impostos

GABRIELA CECCHIN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Dia Livre de Impostos, comemorado nesta quinta-feira (29), terá promoção de gasolina em capitais brasileiras, chope com preço reduzido, além de descontos em shoppings e restaurantes que aderiram à iniciativa da CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas) e CDL Jovem (Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem) para sensibilizar a sociedade para a alta carga tributária brasileira.



Na capital paulista, um dos postos anunciados é o Shell do Morumbi, na avenida Giovanni Gronchi (zona oeste), que venderá o litro de gasolina a R$ 4,24 a partir das 7h, com limite de 5.000 litros.



Os estabelecimentos que aderiram ao Dia Livre de Impostos podem ser consultados no site www.dialivredeimpostos.com.br -mas a CNDL informa que nem todos os lojistas que aderem à campanha se cadastram.



Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço vendem seus produtos a preços que não consideram os impostos cobrados. Segundo a CNDL, em média, o consumidor pagará 33% a menos e, em alguns casos, os descontos podem chegar a 70%.



“Nossa intenção é mostrar para a população como as taxas são abusivas. Hoje, segundo dados oficiais, a tributação no Brasil atingiu 32.3% do valor do PIB [Produto Interno Bruto].

O setor de comércio e serviços não tem mais margem para o aumento de impostos”, diz Raphael Paganini, coordenador nacional da CDL Jovem.



Ele diz que, até o momento, a adesão dos estabelecimentos tem sido 20% maior do que no ano passado. “Queremos chamar a atenção dos governantes em um momento importante em que se discute no Congresso a regulamentação da reforma tributária”, afirma.



VEJA DESCONTOS PREVISTOS



SÃO PAULO



Na capital, além do posto do Morumbi, o bar “O Pasquim Bar & Prosa” vai vender chope sem imposto no valor de R$ 7,70. O endereço é r. Aspicuelta, 524, na Vila Madalena, e o horário de atendimento na quinta-feira é das 12h às 3h.



DISTRITO FEDERAL



Brasília terá gasolina por R$ 4,52 -um desconto de R$ 2,14- no Posto Jarjour (quadra 206 Norte), com limite de 10 mil litros.



O boteco Sabiá terá chope sem imposto a partir das 17h.



As lojas Ótica Nacional, Puket e a Agittus Calçados também terão desconto de cerca de 30%. Na cidade, as lojas participantes estarão sinalizadas com a identidade visual do Dia Livre de Impostos (cores azul e amarelo e o mascote “Impostossauro”).



MINAS GERAIS



O litro da gasolina custará R$ 3,82 em Belo Horizonte, no Posto Oceano da avenida do Contorno. A partir das 8h, serão disponibilizadas senhas para 115 carros, que poderão abastecer no máximo 39,26 litros (R$ 150), e 65 motocicletas, que abastecem até 7,85 litros (R$ 30).



O pagamento só poderá ser feito por Pix ou em dinheiro, e não é permitido trazer galões para abastecimento. Segundo a CDL, quem abastecer o valor máximo nesse dia terá uma economia de R$ 86,17 para automóveis e R$ 17,02 para motocicletas. No total, serão 5.025 litros vendidos.



Alguns bares e restaurantes da capital já começaram a praticar os descontos na terça-feira (27). É o caso do Amadís, no bairro Ouro Preto, que vende o chopp Krug 300 mL de R$ 9,90 por R$ 5,99 e o filé parmegiana, que serve duas pessoas, de R$ 109,00 por R$ 74,58.



Já a unidade Horto do supermercado Apoio Mineiro venderá vinhos com 53,92% de desconto, e uísques de R$ 143,99 por R$ 109,40. Frutas, ovos e fraldas também estão na lista de produtos sem a incidência de impostos. O endereço é avenida Silviano Brandão, 3.001.



A cidade de Divinópolis, com o apoio da prefeitura, venderá gasolina a R$ 3,82 no Posto Soberano (rua Goiás, 2400). O pagamento deverá ser feito em dinheiro, com distribuição de senhas por ordem de chegada. Há um limite de mil litros, sendo 5,2 litros (R$ 20) para as primeiras 35 motos e 13,08 litros (R$ 50) para 63 carros.



Em todo o estado, de 27 a 31 de maio, a Drogaria Araújo coloca à venda medicamentos, dermocosméticos, fraldas, desodorantes e outros produtos com até 65% de desconto, também pelos canais digitais.



SANTA CATARINA



Maior cidade do estado, Joinville terá gasolina por R$ 4,31, em vez dos R$ 6,43, no Posto Rede Dias (rua Otto Pfuetzenreuter, 208). Há um limite de 3.000 litros, e cada carro poderá abastecer até 30 litros, com distribuição de senhas.



Nas lojas Koerich, alguns móveis e eletrodomésticos terão até 45% de desconto, como uma sanduicheira Cadence de R$ 179,99 por R$ 99. Já o Mercado Vizinhão terá a unidade de pastel frito por R$ 4,60, a unidade de coxinha por R$ 0,85 e o quilo do pão francês por R$ 6,99.



RIO GRANDE DO SUL



A rede de postos SIM realizará uma ação em três cidades gaúchas -Porto Alegre, Caxias do Sul e Erechim. As unidades distribuirão 80 senhas em cada um dos postos a partir das 6h30, e cada cliente poderá abastecer 20 litros do combustível com valores reduzidos a partir das 7h30. A promoção é válida para pagamento em dinheiro, com cartão de débito ou por Pix.



A ação acontece nos postos Ecoposto (av. Ipiranga, 999, Azenha, Porto Alegre); Caxias Shopping (rua João Nichele, 2.227, no Cinquentenário, Caxias do Sul); e Erechim Três Vendas (av. José Oscar Salazar, 312, Três Vendas, Erechim). Na unidade Juca Batista (av. Juca Batista, 631, Ipanema, Porto Alegre), as senhas serão distribuídas às 15h, com os abastecimentos começando às 16h.



Em Santa Cruz do Sul, o Posto Imigrante (r. Galvão Costa, 400), a partir das 6h30, terá gasolina comum com 34% de desconto, com limite de 10 litros e para os primeiros 50 clientes. Durante a noite, a cidade também terá cervejas 330 ml com 30% de desconto no HBier Pub, nos pontos da r. Marechal Floriano, 471 e r. Borges de Medeiros, 222.



GOIÁS



A capital goiana terá gasolina a R$ 4,38, em vez de R$ 6,44, nos postos participantes, com limite de até 20 litros para os primeiros cem veículos. O site oficial da CDL Goiânia também conta com um “Impostômetro”, que exibe em tempo real o valor gasto com impostos pelos goianenses em 2025.



A cidade de Anápolis venderá 5.000 litros de etanol sem impostos em postos de combustível participantes, além das mais de 60 empresas que confirmaram participação, incluindo estabelecimentos de marketing digital, pet shops e cafeterias.



ESPÍRITO SANTO



Em Vitória, o posto Marlin Leitão da Silva terá 5.000 litros de gasolina sem impostos, além de outras lojas com até 33% de desconto, como todas as unidades do supermercado Extrabom, da farmácia Rede Farmes, da Prenda Shop e da Nacional Pneus.