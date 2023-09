Porto Seco Cuiabá possui a menor tarifa do Centro-Oeste; veja comparação

De acordo com Francisco Antônio de Almeida, presidente do Porto Seco Cuiabá, em alguns casos, a economia gerada a quem libera suas mercadorias na capital pode chegar a 70%, com margem mínima de 40%, quando feita a comparação a outros portos. A exemplo, o de Brasília (DF), que possui uma diferença superior a 72%, seguido de Corumbá (MS), com 60% e, por fim, Anápolis (GO), com 40%.

O Porto Seco de Cuiabá é o que apresenta tarifas mais econômicas, quando comparado com outras unidades do Centro-Oeste. Sem reajustar as tarifas há mais de 20 anos, ou seja, desde que foi criada, a estação aduaneira promove a possibilidade de maior competitividade para empresas que precisam desembaraçar suas mercadorias na região.

De acordo com Francisco Antônio de Almeida, presidente do Porto Seco Cuiabá, em alguns casos, a economia gerada a quem libera suas mercadorias na capital pode chegar a 70%, com margem mínima de 40%, quando feita a comparação a outros portos. A exemplo, o de Brasília (DF), que possui uma diferença superior a 72%, seguido de Corumbá (MS), com 60% e, por fim, Anápolis (GO), com 40%.

“Estamos há muito tempo sem aplicar qualquer tipo de aumento nas tarifas, com valores praticamente congelados. Tentamos sempre estimular alternativas acessíveis e corretas às empresas que fazem negócios em Mato Grosso. Temos uma localização favorável e queremos estimular cada vez mais negócios aqui”, pontua Francisco de Almeida.

Francisco de Almeida explica que o Porto Seco Cuiabá oferece aos seus clientes um atendimento personalizado, voltado às suas exigências específicas e apresenta estrutura de excelência. “Oferecemos às instituições um atendimento de qualidade, proporcionando uma experiência satisfatória em seus transportes, com os menores valores praticados no mercado, atrelados aos melhores benefícios fiscais”.

Instalado na região do Distrito Industrial, o Porto Seco Cuiabá atua como um complemento do controle alfandegário, levando em consideração o fluxo de importação e exportação de mercadorias, sob a regência do Governo Federal. O recinto dispõe de uma área total de mais de 41 mil m², sendo destes, 30 mil compostos por pavimentação asfáltica para estacionamento.

Além disso, há espaço para carga, movimentação de veículos e contêineres, bem como 11 mil m² de espaço de armazém coberto. O desembaraço passa pelo crivo dos órgãos anuentes, sendo eles, a Receita Federal do Brasil (RFB), Ministério da Agricultura, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Quanto ao hub logístico, conta ainda com alternativas viáveis eficientes, por meio da utilização de ferrovia, contratação de transportadoras terceirizadas, transporte próprio ou aeroviário, alavancando o desenvolvimento econômico e social da região. Além disso, o Porto Seco Cuiabá destaca-se no tráfego aduaneiro, como a operacionalização do primeiro multimodal do país.

Para isso, são utilizadas 100 carretas próprias disponíveis para importação e exportação de cargas, oportunizando a fidelização de negócios de sucesso.

ESTRUTURA

Segurança de alta qualidade, 24h por dia, com auxílio de câmeras de vigilância em todas suas áreas externas e internas é outro diferencial do Porto Seco Cuiabá. As ações garantem o cumprimento das fases adequadas de tratativas das mercadorias, desde o recebimento até envios.

O quadro operacional e tecnológico é gerido por equipes capacitadas, com os olhares voltados para o aperfeiçoamento de soluções viáveis e seguras aos clientes, abrangendo uma ampla variedade de insumos, em geral.