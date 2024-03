PIB per capita alcançou R$ 50.193,72 em 2023, alta real de 2,2% ante 2022, afirma IBGE

A alta de 2,9% no PIB brasileiro em 2023 contou com 2,0 pontos porcentuais do setor externo, informou o IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita alcançou R$ 50.193,72 no Brasil em 2023, um avanço real de 2,2% em relação ao ano anterior. Os dados são das Contas Nacionais apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou na manhã desta sexta-feira, 1, o desempenho do PIB. O PIB brasileiro cresceu 2,9% em 2023 ante 2022 e totalizou R$ 10,9 trilhões no ano, de acordo com o IBGE.

A alta de 2,9% no PIB brasileiro em 2023 contou com 2,0 pontos porcentuais do setor externo, informou o IBGE. Já a demanda interna respondeu por 0,9 ponto porcentual do crescimento da economia no ano. Esse comportamento inverte o verificado em 2022, quando a demanda interna contribuiu mais.

“Mesmo com contribuição bastante positiva do consumo das famílias, investimentos puxaram para baixo a demanda doméstica”, observou a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

