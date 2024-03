General Freire Gomes: O Labirinto de Bolsonaro

Depoimento do general Freire Gomes, à Polícia Federal pode ser crucial nas investigações sobre tentativa de golpe no governo Bolsonaro.

O general no labirinto de Bolsonaro

Acontece nesta sexta-feira (1) o depoimento à Polícia Federal do ex-comandante do Exército general Freire Gomes. O depoimento pode ser um importante divisor de águas nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado no governo Jair Bolsonaro. Segundo o depoimento do tenente-coronel Cid Gomes, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o ex-presidente sondou os comandantes militares sobre a possibilidade de aderirem ao golpe. E Freire Gomes negou-se.

Se ele apenas negou-se e nada fez, ele pode ser acusado pelo crime de omissão. Essa acusação será jogada contra o general, que terá de se defender dela. E, ao se defender, Freire Gomes poderá detalhar o que teria feito para evitar que a trama tivesse sucesso. Caso faça isso, o general poderá apontar quem eram os militares e demais autoridades que tramavam dentro do governo. Por isso, o depoimento é aguardado com muita expectativa. Como explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.