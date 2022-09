PIB do Brasil cresce acima das expectativas

O maior aumento foi da Indústria (2,2%), seguida pelos Serviços, que avançaram 1,3%, e a Agropecuária, que expandiu 0,5%

Pela quarta vez consecutiva, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro ficou em alta. O crescimento foi de 1,2% no segundo trimestre em comparação com o período anterior. No mesmo período do ano passado, o recuo foi de 0,3%.

O PIB é a soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quinta (1), ele chegou a R$ 2,404 trilhões em valores correntes.

O crescimento foi acima do esperado. A expectativa era de que o PIB aumentasse 0,9% no segundo trimestre de 2022. Em relação ao mesmo período de 2021, o avanço foi de 3,2% – a expectativa era de uma alta de 2,8%.