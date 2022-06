PIB cresce 1% no primeiro trimestre de 2022

O resultado, porém, ficou abaixo da expectativa dos especialistas. De acordo com a agência Reuters, era esperado um avanço de 1,2%

O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro registrou alta pelo segundo trimestre consecutivo. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira (2) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o crescimento foi de 1% em relação ao quarto trimestre de 2021.

O resultado, porém, ficou abaixo da expectativa dos especialistas. De acordo com a agência Reuters, era esperado um avanço de 1,2% sobre os meses anteriores.

O IBGE também revisou o resultado do quarto trimestre de 2021, que passou de 0,5% para 0,7%.

De acordo com o instituto, o crescimento foi puxado pela alta no setor de serviços, que representa 70% do PIB do país. “Muitas dessas atividades são presenciais e tiveram demanda reprimida durante a pandemia”, disse a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, em nota.

A agropecuária recuou 0,9% no mesmo período, porém, impactada principalmente pela estiagem na região sul. O clima diminuiu a estimativa na produção de soja deste ano. Já a indústria se manteve em estabilidade, com leve alta de 0,1%.

O governo estima que o PIB brasileiro deva crescer 1,5% neste ano, segundo o último boletim da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia.

O PIB representa o desempenho da economia de um país durante determinado período. Medido pelo IBGE, ele é divulgado a cada três meses.