Petróleo fecha em leve baixa

Os preços do petróleo caíram levemente nesta quinta-feira (20), impactados pela queda das ações em Wall Street, e na véspera da entrada em vigor de novas sanções americanas às gigantes do petróleo russas Lukoil e Rosneft.

O barril de tipo Brent para entrega em janeiro caiu 0,21%, a US$ 63,38, e o de tipo WTI para dezembro fechou em baixa de 0,55%, a US$ 59,14.

Os preços caíram “em um contexto de posicionamento defensivo”, que derrubou os preços das matérias-primas e criptomoedas, explicou José Torres, da Interactive Brokers.

“O petróleo continua evoluindo dentro de uma faixa estreita”, destacou David Morrison, da Trade Nation.

“As represálias e sanções ocidentais não apenas aumentam o prêmio de risco geopolítico, mas também geram uma escassez física de petróleo”, o que leva os compradores de petróleo bruto russo a buscarem novas fontes de fornecimento”, apontou Tamas Varga, analista da PVM.

