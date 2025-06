Petróleo dispara e mercado de ações cai após ataque israelense contra o Irã

Os preços do petróleo dispararam, o ouro teve forte alta e as Bolsas de valores europeias abriram em baixa nesta sexta-feira (13), após o bombardeio israelense de instalações nucleares e militares no Irã, alimentando temores de uma guerra aberta.

O Irã é um dos dez maiores produtores de petróleo do mundo e os mercados reagiram rapidamente, antecipando uma queda na oferta de petróleo, o que elevou os preços.

Com variações que chegaram até 13% durante o dia, o nível mais alto desde janeiro, os preços foram diminuindo gradualmente.

Até as 15h50 GMT (12h50 no horário de Brasília), o barril Brent do Mar do Norte subiu 6,1% a 73,59 dólares, e o West Texas Intermediate se estabilizou em 6,2% a 72,28 dólares.

Wall Street abriu em queda e Dow Jones operava com uma redução de 0,86% às 15h50 GMT. Nasdaq teve uma contração de 0,46% e o índice S&P 500 caiu 0,35%, alinhado à tendência dos mercados da Europa e da Ásia.

Paris fechou a sessão com queda de 1,04%; Frankfurt, com 1,07% e Milão, com -1,28%. Madri (-1,31%) e Londres (-0,39%) também terminaram em terreno negativo.

Apesar da contração geral das bolsas de valores, as ações das empresas de energia se beneficiaram do aumento dos preços do petróleo bruto, enquanto as ações das companhias aéreas foram negociadas com prejuízo após a suspensão dos voos no Oriente Médio.

Neste contexto, os “valores refúgio” foram favorecidos e o ouro se aproximou de seu recorde de abril, subindo 1,71%, a 3.443 dólares (R$ 19.068) a onça durante as operações na tarde desta sexta-feira na Europa.

O dólar, por sua vez, se fortaleceu 0,24% em relação ao euro, em 1,1559 euro por dólar.

A queda dos mercados e o aumento das ações de valores refúgio “mostra a fraqueza da confiança” em relação aos principais acontecimentos geopolíticos, analisou David Morrison, analista de mercado do provedor de serviços financeiros Trade Nation.

“A questão agora é se os investidores consideram isso como um sinal relativamente contido dentro da animosidade que existe há muito tempo entre Israel e Irã, ou se essa é a faísca que acende uma conflagração em todo o Oriente Médio e além”, afirmou.

O Irã classificou o ataque como “uma declaração de guerra” depois que aviões israelenses lançaram bombardeios maciços em mais de 100 alvos, incluindo instalações nucleares, matando comandantes militares de alto escalão e cientistas do programa atômico.

Para Fawad Razaqzada, analista de mercado da City Index e da Forex.com, “a chave é como o Irã responderá”.

“As tensões vão se intensificar e existe a possibilidade de que os mercados registrem perdas no início da próxima semana se Teerã decidir contra-atacar no fim de semana”, projetou.

