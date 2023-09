Petróleo cai, mas WTI avança quase 30% em jul-set, maior ganho trimestral desde invasão russa

O movimento no trimestre reflete, principalmente, a decisão da Arábia Saudita e da Rússia de reduzirem seus níveis de produção

Os preços do petróleo cederam nesta sexta-feira, 29, em uma correção após acumular o maior avanço trimestral desde os primeiros três meses de 2022, um período marcado pela reação à invasão da Ucrânia pelas forças russas. O contrato mais líquido do WTI líquido acumulou um salto de cerca de 30% de julho a setembro, na maior alta desde o primeiro trimestre de 2022, quando a investida da Rússia no território da Ucrânia fez o contrato da commodity acumular uma alta trimestral de 33%.

O movimento no trimestre reflete, principalmente, a decisão da Arábia Saudita e da Rússia de reduzirem seus níveis de produção, para criar um mercado restrito e de preços elevados, apesar da procura global entre fraca e moderada e dos esforços das principais economias globais contra a inflação.

Nesta sexta-feira, o contrato do WTI para novembro fechou em queda de 1,00% (-US$ 0,92), a US$ 90,79 o barril, após tocar US$ 93,10 na máxima intradiária. O Brent para dezembro recuou 0,97%, (-US$ 0,92), a US$ 92,20 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE). Na máxima, o contrato chegou a ser cotado a US$ 94,13.

Em 2023, o contrato mais líquido do WTI acumula alta de 13,12%. Já o preço do petróleo Brent marca um avanço acumulado de 7,32%. No terceiro trimestre, o WTI subiu 28,52% e o Brent, 22,26%. Apenas em setembro, o contrato do WTI avançou 8,56% e o Brent, 6,18%.

Os preços do petróleo não sofrerão uma grande retração, já que as condições apertadas do mercado permanecerão após as restrições russas aos combustíveis e com a expectativa de aumento da demanda por combustível durante as festividades da Golden Week na China, escreveu Edward Moya, da Oanda. O feriado se estenderá de domingo até o dia 7 de outubro.

De acordo com a Peak Trading Research, os contratos de petróleo Brent e WTI seguiram como os mais negociados entre os futuros de energia e metais. O volume médio diário negociado do Brent no trimestre rondou US$ 96 bilhões, seguido pelo do WTI, que girou cerca de US$ 78 bilhões no mesmo período.

